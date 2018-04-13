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В Санкт-Петербурге к ЧМ-2018 отремонтируют 52 дорожных объекта за 2,6 миллиарда
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В Санкт-Петербурге к ЧМ-2018 отремонтируют 52 дорожных объекта за 2,6 миллиарда 

Спорт-Экспресс 45 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
К началу чемпионата мира-2018 в Санкт-Петербурге отремонтируют 52 объекта транспортной инфраструктуры, сообщает "Фонтанка". На это будет потрачено 2,6 миллиарда рублей. По словам главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры города Сергея Харлашкина, на 15 объектах работы уже стартовали.
13 апреля начнется реконструкция Невского проспекта, закончена она будет 13 мая. Второй этап ремонта будет выполнен уже после ЧМ-2018.
В Санкт-Петербурге пройдут 7 матчей ЧМ-2018: игры группового турнира Марокко — Иран (15 июня), Россия — Египет (19 июня), Бразилия — Коста-Рика и Нигерия — Аргентина (26 июня), встреча 1/8 финала (3 июля), полуфинал (10 июля) и матч за третье место (14 июля).
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