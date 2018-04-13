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Игорь Резвухин: «Новый логотип РФПЛ? Нравится медведь, он символ Пермского края»
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Игорь Резвухин: «Новый логотип РФПЛ? Нравится медведь, он символ Пермского края» 

Спорт-Экспресс 55 минут назад
Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин поддержал смену эмблемы премьер-лиги. Он добавил, что ему нравится новая эмблема с медведем. Все варианты можно увидеть — здесь.
В четверг стала известен план по ребрендингу РФПЛ​. Новый логотип будет представлен уже в мае.
— Смена логотипа и названия лиги — правильное решение?
— Думаю, что это неплохо.
— Из шести предложенных вариантов фаворитом считается логотип с медведем. Вам он нравится?
— Конечно, нравится. Медведь является символом Пермского края.
— Какой вариант предложили бы вы сами?
— От добра добра не ищут. Если этот нравится, зачем другой предлагать? (Константин КОЛМАКОВ)
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