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В Тольятти спецназ показал боевые маневры с сирийскими элементами
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В Тольятти спецназ показал боевые маневры с сирийскими элементами 

Российская Газета 46 минут назад
Фото: Российская Газета
В отдельной бригаде спецназа, дислоцированной в Тольятти, провели интенсивный бой со стрельбами с применением сирийского опыта. Об этом сообщила в пятницу, 13 апреля, пресс-служба Центрального военного округа.
Контрольное занятие провел лично командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин. Снайперские пары продемонстрировали новую методику проведения стрельб в условиях боя.
По словам командующего, «анализ опыта действий в Сирийской Арабской Республике показал, что в условиях боя, несмотря на применения современной техники, роль снайпера по-прежнему важна».
Также на тренировочном комплексе бригады прошло тактическое учение по отражению нападения незаконных вооруженных формирований. Военнослужащие, поднятые по тревоге, совершили марш на КамАЗах «Тайфун-К» и бронеавтомобилях «Тигр». Нанеся «с ходу» огневое поражение противнику, спецназ закрепился на занятых позициях и вытеснил террористов. Затем бригада подавила радиочастоты условного врага средствами радиоэлектронной борьбы.
В маневрах также применялись новые способы ведения боя с учетом сирийского опыта. Спецназовцы возвели земляные насыпи, позволяющие технике и личному составу вести огонь из укрытия. Подразделения применили нестандартные способы маневрирования, а также выявление и уничтожение целей противника в системе разведывательно-ударных систем.
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