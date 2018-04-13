В Тольятти спецназ показал боевые маневры с сирийскими элементами

В отдельной бригаде спецназа, дислоцированной в Тольятти, провели интенсивный бой со стрельбами с применением сирийского опыта. Об этом сообщила в пятницу, 13 апреля, пресс-служба Центрального военного округа.

Контрольное занятие провел лично командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин . Снайперские пары продемонстрировали новую методику проведения стрельб в условиях боя.

По словам командующего, «анализ опыта действий в Сирийской Арабской Республике показал, что в условиях боя, несмотря на применения современной техники, роль снайпера по-прежнему важна».

Также на тренировочном комплексе бригады прошло тактическое учение по отражению нападения незаконных вооруженных формирований. Военнослужащие, поднятые по тревоге, совершили марш на КамАЗах «Тайфун-К» и бронеавтомобилях «Тигр». Нанеся «с ходу» огневое поражение противнику, спецназ закрепился на занятых позициях и вытеснил террористов. Затем бригада подавила радиочастоты условного врага средствами радиоэлектронной борьбы.

В маневрах также применялись новые способы ведения боя с учетом сирийского опыта. Спецназовцы возвели земляные насыпи, позволяющие технике и личному составу вести огонь из укрытия. Подразделения применили нестандартные способы маневрирования, а также выявление и уничтожение целей противника в системе разведывательно-ударных систем.