Чемпионами «Весёлых стартов» стали богородские «Карамельки»

В Богородском состоялись спортивные соревнования среди дошкольных команд.

Команды из дошкольных отделений школы №1349 в среду, 11 апреля, приняли участие в игре «Весёлые старты». Целью этих соревнований стали повышение мотивации малышей к занятиям физкультурой, их приобщение к участию в спортивно-массовых мероприятиях. И также повышение мастерства специалистов по физической культуре и обмен опытом.

Началось мероприятие с небольшой дружной разминки, после чего приступили к самим соревнованиям. Ребята очень ответственно и серьезно подошли к стартам, юные спортсмены с полной отдачей прошли все эстафеты, а спортивный задор и желание добиться победы для своей команды полностью их захватили. По мнению преподавателей, дета продемонстрировали свою ловкость, быстроту, дружный коллективный азарт, хороший уровень физической подготовки на всех этапах эстафет.

В итоге первое место заняла команда «Карамельки», серебро получила команда «Солнечные зайчики», а бронзу поделили команды «Лукоморье» и «Изумрудный город».