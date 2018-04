Варди — автор лучшего гола АПЛ в марте (видео)

Нападающий «Лестера» Джейми Варди стал автором лучшего гола в АПЛ. В матче 30-го тура против «Вест Бромвича» (4:1) форвард ударом в касание забил гол на 21-й минуте.

Jamie Vardy’s excellent volley in #lcfc's 4-1 victory over West Brom has won the Carling @PremierLeague Goal of the Month for March! 🔥👌 Congrats, @vardy7! 👍 pic.twitter.com/leDftT6EYS

— Leicester City (@LCFC) 13 апреля 2018 г.

На счету 31-летнего Варди 16 голов в 31-м матче АПЛ.