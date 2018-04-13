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В челябинской Публичной библиотеке открывается бесплатный клуб здоровья
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В челябинской Публичной библиотеке открывается бесплатный клуб здоровья 

АиФ 48 минут назад
Фото: АиФ
Презентация клуба здоровья «Женская академия» пройдет в Челябинской областной универсальной научной библиотеке, об этом сообщили в пресс-службе ЧОУНБ.
В рамках презентации состоится лекция и практический мастер-класс по оздоровительной гимнастике. Инструктор по женской гимнастике, ведущая танцевально-двигательных тренингов Татьяна Королева расскажет о том, что такое правильная осанка, как «сделать» здоровый позвоночник, и т.д.
«Мы поговорим о гимнастике как инструменте поддержания женского здоровья. А на практическом мастер-классе сделаем комплекс упражнений, чтобы вы сразу прочувствовали этот эффект на себе. Главная цель занятий — получить в свой арсенал простой и эффективный инструмент поддержания женского здоровья, научиться правильной осанке и расслаблению, а также стать более устойчивыми к стрессам», — рассказывает Татьяна Королева.
Добавим, что первая встреча в клубе здоровья состоится 14 апреля в 16.00, в зале № 1 (3-й этаж) ЧОУНБ. Читатели библиотеки должны взять с собой читательский билет. Если его нет, нужно взять с собой паспорт и фотографию. Занятия в клубе — бесплатные.
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