В челябинской Публичной библиотеке открывается бесплатный клуб здоровья

Презентация клуба здоровья «Женская академия» пройдет в Челябинской областной универсальной научной библиотеке, об этом сообщили в пресс-службе ЧОУНБ.

В рамках презентации состоится лекция и практический мастер-класс по оздоровительной гимнастике. Инструктор по женской гимнастике, ведущая танцевально-двигательных тренингов Татьяна Королева расскажет о том, что такое правильная осанка, как «сделать» здоровый позвоночник, и т.д.

«Мы поговорим о гимнастике как инструменте поддержания женского здоровья. А на практическом мастер-классе сделаем комплекс упражнений, чтобы вы сразу прочувствовали этот эффект на себе. Главная цель занятий — получить в свой арсенал простой и эффективный инструмент поддержания женского здоровья, научиться правильной осанке и расслаблению, а также стать более устойчивыми к стрессам», — рассказывает Татьяна Королева.

Добавим, что первая встреча в клубе здоровья состоится 14 апреля в 16.00, в зале № 1 (3-й этаж) ЧОУНБ. Читатели библиотеки должны взять с собой читательский билет. Если его нет, нужно взять с собой паспорт и фотографию. Занятия в клубе — бесплатные.