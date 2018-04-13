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Ринат Билялетдинов: «ЦСКА — хвала, „Зенит“ мог выступить лучше, „Краснодар“ разочаровал»
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Ринат Билялетдинов: «ЦСКА — хвала, „Зенит“ мог выступить лучше, „Краснодар“ разочаровал» 

Спорт-Экспресс 42 минуты назад
Бывший главный тренер «Рубина» и «СКА-Хабаровска» Ринат Билялетдинов подвел итог выступления российских команд в еврокубках-2017/18. По его словам, наибольшей похвалы заслуживает ЦСКА, который дошел до стадии 1/4 финала Лиги Европы, где уступил «Арсеналу» (1:4 и 2:2).
— Особенно хочу похвалить ЦСКА, потому что армейцы едва не повторили подвиг «Ромы» в Лиге чемпионов и покинули Лигу Европы с высоко поднятой головой, — говорит Билялетдинов. — Без Вернблума, Фернандеса, а потом и Дзагоева, который получил травму, команда достойно сыграла с «Арсеналом». Жаль, не удержала победу.
"Локомотив" тоже выступил неплохо. Не попадись ему в 1/8 финала «Атлетико», мог и дальше пройти. У испанского клуба каждый футболист объективно сильнее нашего. Чуть-чуть быстрее, немного техничнее, чуть сыграннее. Все эти «чуть-чуть» и привели к тому, что «Локо» сошел с дистанции. Жеребьевка подкинула самого сильного соперника, который наверняка дойдет до финала Лиги Европы.
"Зенит" не смог пройти в 1/8 финала «Лейпциг». Как оцените выступление питерцев?
— Сейчас немцы крупно уступили «Марселю». И я ожидал этого от «Зенита». Но проблемы в чемпионате перекочевали и в еврокубки: снизился атакующий потенциал, не забивают столько, сколько нужно. Мог клуб сыграть и лучше.
— Что скажете о "Спартаке"? Красно-белые впервые с сезона-2012/13 играли в основном турнире Лиги чемпионов, выполнили задачу-минимум — занять третье место в группе, но в Лиге Европы сразу вылетели от «Атлетика».
— Это не самая сильная испанская команда, но подбор футболистов у нее качественный. Решающий матч был в Москве и хозяева его проиграли. Но не могу сказать, что «Спартак» провалил еврокубки. Даже 0:7 от «Ливерпуля» компенсировалось потом победой над ЦСКА в чемпионате. А 5:1 с «Севильей» вообще приятно вспоминать. В целом евросезон для красно-белых прошел со знаком плюс.
— «Краснодар» разочаровал?
— Причины неудачи «быков» против «Црвены Звезды» в отборочном раунде — снижение атакующего потенциала. Сербы выглядели более цельной командой, хотя индивидуально не превосходили россиян, которые оказались не готовы в нужный момент преодолеть сложности. Так что «Краснодар» действительно главное разочарование евросезона. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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