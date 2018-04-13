36 медалей привезли спортсменки Приангарья с чемпионата и первенства России по спортивной аэробике

Спортсменки Иркутской области завоевали 36 медалей на первенстве и чемпионате России по спортивной аэробике, которые 12 апреля завершились в Москве. В соревнованиях приняли участие около 750 человек из различных регионов страны.

На чемпионате России второе место в индивидуальной программе заняла Анастасия Дегтярева. Теперь Анастасии предстоит выступать в составе сборной России в степе и в индивидуальной выступлении на чемпионате мира по спортивной аэробике, который пройдет с 29 мая по 4 июня в Португалии.

В возрастной группе 18 лет и старше в номинации «Гимнастическая платформа» обладательницами серебряных медалей чемпионата России стали Кристина Сапсуева, Анастасия Дегтярева, Елизавета Игнатьева, Ксения Петрова , Мария Кислая, Полина Рудых, Анастасия Бочкова и Валерия Каталеева.

На первенстве России в индивидуальном выступлении в возрастной категории 12-14 лет серебряным призером стала Елизавета Веретенина. В трио среди спортсменок 12-14 лет Елизавета Веретенина, Полина Попова и Елизавета Зиатдинова заняли первое место. В номинации «Гимнастическая платформа» серебряные медали выиграли Елизавета Веретенина, Полина Попова, Анна Попова , Полина Карпова, Елизавета Зиатдинова и Арина Зединова.

Среди спортсменок 15-17 лет в трио победили Дина Дмитриева, Дарья Капотова и Валерия Мотовилова. В этой же возрастной категории в номинации «Гимнастическая платформа» вторыми стали Дина Дмитриева, Валерия Мотовилова, Марина Конюшевская, Софья Матула, Анастасия Колмакова, Олеся Наралиева, Дарья Мишарина и Стефания Козырская. Бронзовые награды в дисциплине «Танцевальная гимнастика» выиграли Дина Дмитриева, Дарья Капотова, Валерия Мотовилова, Марина Конюшевская, Олеся Наралиева, Стефания Козырская.

«На соревнованиях была очень высокая конкуренция. Так, в классификации в индивидуальном выступлении у Анастасии Дегтяревой соревновалась 61 участница, у Елизаветы Веретениной — 82. В трио было 35 троек, — рассказала старший тренер отделения спортивной аэробики областной спортивной школы «Спарта» Ольга Демиденко. — По итогам соревнований на чемпионат мира по спортивной аэробике отобралась Анастасия Дегтярева. На первенство мира поедут Елизавета Веретенина, которая будет выступать в индивидуальной программе, а также трио Дина Дмитриева, Дарья Капотова и Валерия Мотовилова. Первенство мира также пройдет в Португалии с 22 по 28 мая».