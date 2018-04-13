В Кремле еще не ознакомились с набором антисанкций Госдумы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не ознакомились с инициативой Госдумы по российским антисанкциям. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Вполне объясним интерес наших парламентариев к теме противодействия недружественной санкционной политики, которая проводится в отношении нашей страны рядом государств. Совершенно объяснимо и понятно, что депутаты работают над вопросами минимизации последствий этих рестрикций для нашей страны и над ответными мерами. Пока мы еще не ознакомились внимательно с сутью предлагаемого набора антисанкций. На это потребуется какое-то время", — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что любые российские антисанкции будут не в ущерб национальным интересам.

Ранее сообщалось, что депутаты внесли в Госдуму проект по ответным мерам на политику США.

Впоследствии в Госдуме рассказали подробности об ответных мерах России на санкции США.