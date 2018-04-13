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В Кремле еще не ознакомились с набором антисанкций Госдумы
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В Кремле еще не ознакомились с набором антисанкций Госдумы 

Газета.Ru 29 минут назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не ознакомились с инициативой Госдумы по российским антисанкциям. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Вполне объясним интерес наших парламентариев к теме противодействия недружественной санкционной политики, которая проводится в отношении нашей страны рядом государств. Совершенно объяснимо и понятно, что депутаты работают над вопросами минимизации последствий этих рестрикций для нашей страны и над ответными мерами. Пока мы еще не ознакомились внимательно с сутью предлагаемого набора антисанкций. На это потребуется какое-то время", — сказал Песков.
Он также подчеркнул, что любые российские антисанкции будут не в ущерб национальным интересам.
Ранее сообщалось, что депутаты внесли в Госдуму проект по ответным мерам на политику США.
Впоследствии в Госдуме рассказали подробности об ответных мерах России на санкции США.
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