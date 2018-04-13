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Главный тренер «Бернли» впервые признан лучшим тренером месяца в АПЛ
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Главный тренер «Бернли» впервые признан лучшим тренером месяца в АПЛ 

Р-Спорт 54 минуты назад
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Шон Дайч, возглавляющий футбольный клуб «Бернли», признан лучшим тренером английской премьер-лиги по итогам марта, сообщается на официальном сайте турнира.
В марте «Бернли» сыграл три матча в чемпионате Англии и во всех одержал победу — над «Эвертоном» (2:1), «Вест Хэмом» (3:0) и «Вест Бромвичем» (2:1).
Дайч впервые в карьере получил награду лучшему тренеру месяца в премьер-лиге. Кроме того, он стал первым тренером «Бернли» в истории, кто удостоился этой премии.
"Я очень доволен собой и своим тренерским штабом, но особенно — моими игроками. У них действительно отличный сезон. Как только мы одержали эту большую победу над «Эвертоном» — в первой встрече с ними мы также достигли хорошего результата — мы продолжили в прекрасной форме, поэтому я очень доволен", — сказал Дайч.
Тренер месяца был выбран путем голосования комиссии экспертов и общественности. По итогам опроса 46-летний Дайч обошел Хосепа Гвардиолу ("Манчестер Сити"), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед") и Клода Пюэля ("Лестер").
За шесть матчей до завершения чемпионата Англии «Бернли» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков.
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