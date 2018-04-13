Ural Ultra-trail (UUT) — первый линейный горный ультрамарафон на Урале.
Гонка проводится c 2016 года в формате линейного трейлового забега по горной местности. Три выездных раздельных старта и общий финиш в Екатеринбурге. Вся дистанция промаркирована и проходит по горным тропам и дорогам различной проходимости. Через каждые 10-15км пункты питания.
Контрольное время по дистанциям: 100 км — 20 часов, 50 км — 12 ч., 12 км — 2 ч.
Гонка входит в Кубок России по трейлраннингу (Russian Trailrunning Association (RTRA) и сертифицирована международными организациями ITRA и UTMB.
Маршрут спланирован через самые живописные места Среднего Урала:
Скалы Три сестры, Семь братьев, Чертово городище, Петра Гронского
Озера Таватуй и Исетское
Вершины гор Стожок и Мотаиха
Святое место Ганина Яма Подробности и программа забега на сайте организатора Ural Ultra Trail
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
окрестности Екатеринбурга
Центр карты:
56.78886212553733,60.60339449999997
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.838011,60.597465
Дата:
воскресенье, мая 13, 2018
Комментарий к дате:
Стоимость:
от 300 до 4000 рублей
Ссылка на регистрацию:
https://newrunners.ru/race/lineynyy-gornyy-ultramarafon-na-urale-uralultratrail/
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