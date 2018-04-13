Мастер-класс по регби провели измайловские джентльмены

В Центре культуры и спорта «Измайлово» состоялось открытое занятие в секции регби.

На одной из спортивных площадок района Измайлово в последний день марта состоялся мастер-класс по регби. Пришедшие на этот урок спортивные горожане узнали историю возникновения игры, почему регби называют «игрой хулиганов, в которую играют джентльмены» и, конечно же, правила игры.

Любой желающий смог попробовать свои силы в этой увлекательной игре, которая совсем недавно стала олимпийским видом спорта и записаться в бесплатную секцию, которая работает в ЦКС «Измайлово».

Помимо этого в этот день состоялся и показательный матч. Спортсмены от 16 лет и старше показали командный дух, виртуозное владение мячом и свое мужество, а зрители остались в восторге и пожелали измайловским спортсменам побед.