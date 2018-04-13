Детский забег «Run Kids»

Детский забег «Run Kids» — большой праздник детского спорта в рамках забега «Майская гроза».

2 мая в 12:30 по адресу ул. Олимпийская набережная, 3 (площадка перед ДИВСом) будет дан старт для маленьких марафонцев в возрасте до 8 лет, чтобы преодолеть 295 м.

Всем участникам будут выдаваться стартовые номера и ценные призы на финише.

Приходите к 12:00, чтобы поучаствовать в разминке, конкурсах и стартовать.

Регистрация открыта

Изображение:

Адрес:

Текст адреса:

Олимпийская набережная, 3 Центр карты:

56.847316567853476,60.59614499999999

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.847316,60.596145

Дата:

среда, мая 2, 2018

Комментарий к дате:

12:00 Стоимость:

Ссылка на регистрацию:

https://russiarunning.com/event/MayStormEkb2018

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