Детский забег «Run Kids» — большой праздник детского спорта в рамках забега «Майская гроза».
2 мая в 12:30 по адресу ул. Олимпийская набережная, 3 (площадка перед ДИВСом) будет дан старт для маленьких марафонцев в возрасте до 8 лет, чтобы преодолеть 295 м.
Всем участникам будут выдаваться стартовые номера и ценные призы на финише.
Приходите к 12:00, чтобы поучаствовать в разминке, конкурсах и стартовать.
Регистрация открыта
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Адрес:
Текст адреса:
Олимпийская набережная, 3 Центр карты:
56.847316567853476,60.59614499999999
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.847316,60.596145
Дата:
среда, мая 2, 2018
Комментарий к дате:
12:00 Стоимость:
Ссылка на регистрацию:
https://russiarunning.com/event/MayStormEkb2018
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