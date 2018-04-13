Тусовки для бегунов. В субботу в Перми пройдет первый забег всемирной акции «Parkrun»

Пермь присоединяется к популярным во всем мире забегам «Parkrun». В нашем городе они тоже станут традиционными, а проходить будут в Балатовском парке.

— «Parkrun» — это бесплатные еженедельные забеги на 5 километров. Они проходят более чем 1300 парках в 19 странах по всему миру в 9 утра каждую субботу. Идея зародилась в Великобритании, но быстро разошлась по всему миру, — рассказывает 59.ru директор пермских забегов Евгений Абрамов . — «Parkrun» — это не соревнования, а тусовка и общение для любителей бега. Кстати, на первом забеге 14 апреля мы ждем гостей из Москвы, Екатеринбурга и Челябинска.

Чтобы стать участником, необходимо получить персональный штрихкод на официальном сайте проекта. С распечатанным штрихкодом можно участвовать в забеге в любой точке мира, а результат каждого своего забега также можно узнать на сайте.

Ранее мы рассказывали о том, когда пройдет Международный пермский марафон в 2018 году. Еженедельные забеги могут стать для него отличной подготовкой.