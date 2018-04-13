В Екатеринбурге закроют парковку МОАП и Дом журналистов

Федеральные власти определили особо охраняемые зоны в городах, где будет проходить Чемпионат мира по футболу 2018. В Екатеринбурге в перечень таких зон попало 11 территорий, сообщает "Российская газета"

В частности, под особый пропускной режим подпадают стадион «Екатеринбург Арена», тренировочные площадки СОК «Калининец» и стадиона Уральской футбольной академии, стадион «Ермак», Центральный парк культуры и отдыха им. Маяковского и Дом журналистов, где разместится пресс-центр неаккредитованных средств массовой информации.

Кроме того, в перечень попали три гостиницы, где будут жить спортсмены, судьи и разместится штаб-квартира FIFA: «Double Tree by Hilton», «Рамада» и «Хаятт Ридженси Екатеринбург».

Особые меры предосторожности будут введены на удаленном пункте досмотра грузов (Гурзуфская, 48) и на парковке спецтранспорта на территории ЕМУП МОАП (Восточная, 5а).

При этом издание ссылается на указ Президента Российской Федерации N 202 от 9 мая 2017 года. Этот документ, кроме прочего, регламентирует правила проживания гостей и болельщиков в частном жилье, арендуемом на период ЧМ-2018.

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», при размещении граждан Российской Федерации на срок от трех дней собственник должен в трехдневный срок подать заявление о регистрации гостя по месту пребывания, а при размещении иностранцев — в течение суток уведомить отдел по вопросам миграции МВД . И в том и в другом случае необходимо заключить договор аренды.

Стоит напомнить, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле «Екатеринбург Арены» выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, 27 июня — Мексики и Швеции.