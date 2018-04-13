Видео: 7 советов по быстрой уборке дома подручными средствами

Не всегда, чтобы отмыть микроволновку или кастрюлю от пригоревшего жира, нужно использовать сильнодействующие средства. Скорее всего, вам хватит половинки залежавшегося лимона или оставшейся на дне бутылке газировки.

Если не совсем понимаете, о чем мы, обязательно посмотрите наше следующее видео с простыми и эффективными советами.

А вот от этих секретов домашнего уюта мы советуем вам держаться подальше. Лучше посмотрите, как из винных пробок сделать уютный коврик для ванной и еще уйму всего полезного.

Закончили с уборкой? Тогда почитайте, как решить проблему постоянно разряжающегося смартфона.