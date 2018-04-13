Видео: 7 советов по быстрой уборке дома подручными средствами 

Не всегда, чтобы отмыть микроволновку или кастрюлю от пригоревшего жира, нужно использовать сильнодействующие средства. Скорее всего, вам хватит половинки залежавшегося лимона или оставшейся на дне бутылке газировки.
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