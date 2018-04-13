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На таможне в Кольцово поймали пассажира, который нес в баулах две тысячи гвоздик
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На таможне в Кольцово поймали пассажира, который нес в баулах две тысячи гвоздик 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Необычный груз задержали кольцовские таможенники — один из пассажиров, прилетевший из Баку, пытался пронести две тысячи живых гвоздик. Цветы были аккуратно уложены в нескольких баулах.
— Гражданин объяснил таможенному инспектору, что везет цветы для организации свадебной национальной церемонии, в связи с чем данная партия была признана товаром для личного пользования. Никаких разрешительных документов на партию гвоздик у него не было, — рассказали в пресс-службе Кольцовской таможни.
Так что две тысячи цветов у пассажира забрали — теперь их уничтожат. Плюс пассажиру придется заплатить штраф — от 1 до 2,5 тысячи рублей.
На Кольцовской таможне периодически задерживают любопытные грузы. К примеру, в марте у пассажира, летевшего из Турции, забрали метательное оружие воинов-ниндзя. Год назад добычей таможенников стали 140 пар обуви, которые пытался по-тихому ввезти узбек.
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