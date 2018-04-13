Дмитрий Балашов: «Кангва готов сыграть с „Краснодаром“

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил «СЭ» что 25-летний нападающий «канониров» Эванс Кангва работает в общей группе. Замбийский форвард был вынужден покинуть поле в субботнем матче 25-го тура премьер-лиги с «Уфой»​ (2:1) на 56-й минуте из-за повреждения.

— После игры с командой из Башкирии у Кангва сохранялись болевые ощущения. Как сейчас его самочувствие? — вопрос Балашову.

— Эванс тренируется без ограничений и полетит в Краснодар. К матчу будет готов. ( Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ

Напомним, в этом сезоне Кангва принял участие в 14 матчах в составе туляков, забив 2 мяча и сделав 2 голевые передачи.

Матч «Краснодар» — «Арсенал» состоится завтра, 14 апреля, и начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.