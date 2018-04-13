«Буран» о попавшихся на мельдонии воронежских хоккеистах: «Для нас это стало неожиданностью» 

Спортсмены ХК «Россошь» не признают своей вины. Для руководства и тренерского штаба хоккейного клуба «Россошь», который является молодёжной командой ХК «Буран», обнаружение мельдония в крови семи спортсменов стало полной неожиданностью. Об этом в пятницу, 13 апреля, сообщил генеральный директор клуба Евгений Филимонов. «Буран» намерен провести внутреннее расследование, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Игроки ХК «Россошь», в допинг-пробах которых и нашли мельдоний, не признали вины. Они обратились к адвокатам, сообщила пресс-служба «Бурана». — Для руководства клуба и тренерского штаба это было полной неожиданностью и вызвало недоумение. Кроме того, что мельдоний является запрещённым препаратом, конкретно для хоккеистов он бесполезен в качестве допинга. В хоккейной среде это всем известно, — отметил Евгений Филимонов. Допинг-пробы у хоккеистов «Россоши» взяли на матче в Пензе, который прошёл 17 марта. По итогам в крови у семи игроков молодёжного хоккейного клуба нашли мельдоний. Как ранее сообщила Федерация хоккея России, спортсменов отстранили от тренировок и соревнований до выяснения обстоятельств. В случае подтверждения положительных проб, спортсмены могут быть дисквалифицированы согласно антидопинговым правилам ИИХФ и ВАДА. И в этом случае к врачам и руководителям команды будут применены санкции ФХР. Дарья Крымова