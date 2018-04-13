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Почеттино: «Наше место в четвёрке ещё не гарантировано, нельзя недооценивать „Челси“ и „Арсенал“
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Почеттино: «Наше место в четвёрке ещё не гарантировано, нельзя недооценивать „Челси“ и „Арсенал“ 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино в преддверии матча 34-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» признался, что гонка за попадание в топ-4 еще не окончена, а также прокомментировал слухи о возможном уходе из команды защитника Тоби Алдервейрельда.
"В футболе ничего не решено, пока ты официально не достиг своей цели. Мы не должны сбавлять обороты, важно продолжить выигрывать свои матчи, мы можем взять очень важные три очка с «Манчестер Сити». Нам предстоит еще очень много работы, нельзя недооценивать «Челси» и «Арсенал».
Наша беспроигрышная серия длится 14 матчей, но вы мне задаете вопросы про одного игрока, который не играл и долго был травмирован. Не знаю, зачем столько разговоров на эту тему, у него все еще остается два года по контракту. Он еще сыграет в этом сезоне, нужно лишь дождаться своего шанса", — цитирует Почеттино Sky Sports.
После 33-х туров Премьер-лиги «Тоттенхэм» занимает 4 место, опережая на 10 очков «Челси» и на 13 — «Арсенал». Командам осталось сыграть по 6 матчей.
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