В Москве выбрали «Мисс Россию» 

В столичном концертном зале «Барвиха» прошел финал национального конкурса «Мисс Россия». Престижный титул завоевала конкурсантка из Чувашии Юлия Полячихина. Победительница рассказала, что учится в Чувашском государственном университете на факультете журналистики и пока не знает как распорядится призами, в число которых входит грант на обучение в любом вузе страны, передает ТАСС. В свободное время девушка занимается фитнесс-аэробикой и после завершения конкурса планирует заняться саморазвитием в области индустрии красоты. Вице-мисс в этом году стала Наталья Строева из Якутии, первой вице-мисс — Виолетта Тюркина из Белгорода. В номинации «Народный выбор» победила Норгьянма Монгуш из Тувы. «Мисс Россия» — один из самых известных и престижных национальных конкурсов красоты, который проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Победительница получает не только корону и денежный приз, но и шанс представлять Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».. Объявлена победительница конкурса «Мисс Россия-2018». В подмосковном концертном зале «Барвиха Luxury Village» завершился конкурс «Мисс Россия-2018», заветный титул достался 18-летней студентке из Чувашии Юлии Полячихиной. «Мисс Россией-2018» стала Юлия Полячихина из Чувашии https://t.co/RsvSVn5GcV pic.twitter.com/szGWV7KvA6— ТАСС (@tass_agency) 14 апреля 2018 г. Как сообщается на сайте конкурса, на победу претендовали 50 красавиц со всей страны. Первой вице-мисс стала уроженка Белгорода Виолетта Тюркина, второй вице-мисс — Наталья Строева из Якутии. Победительница получила в награду корону из белого золота с бриллиантами, рубинами, сапфирами и жемчугом, вознаграждение в три млн рублей и автомобиль. Двум вице-мисс достались гранты на обучение в любом из ВУЗов страны. В номинации «Народный выбор», победительница которой определяется интернет-голосованием, выиграла Норгянма Монгуш из Тывы. Юлия Полячихина закончила школу с золотой медалью, в настоящее время она учится на журналиста и работает моделью. Ее главным увлечением является фитнес-аэробика, где девушка выступает за сборную Чувашии.
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