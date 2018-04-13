В центре Москвы схлестнулись два козла

В московском зоопарке подрались два винторогих козла, которых также называют мархурами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге зооcада в Twitter.

«У кого-то весна — пора любви, а у кого-то — самое время для ритуальных турниров. Мархуры пробуют свои силы в сражениях, которые происходят на самой вершине горы», — говорится в сообщении.

Мархуры появились в московском зоопарке в 1990 году. Козлы живут большим стадом, а увидеть их можно на «Турьей горке», которая находится на новой территории зоосада. Молодые самцы старше 1, 5 лет больше всего времени проводят в верхней части вольера, где они отдыхают, или проверяют силу в ритуальных турнирах. Самки с молодняком держатся ниже.