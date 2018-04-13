Ещё
В центре Москвы схлестнулись два козла
Далее:
Читайте также:
Ещё

В центре Москвы схлестнулись два козла 

Мослента 2 часа назад
В московском зоопарке подрались два винторогих козла, которых также называют мархурами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге зооcада в Twitter.
«У кого-то весна — пора любви, а у кого-то — самое время для ритуальных турниров. Мархуры пробуют свои силы в сражениях, которые происходят на самой вершине горы», — говорится в сообщении.
Мархуры появились в московском зоопарке в 1990 году. Козлы живут большим стадом, а увидеть их можно на «Турьей горке», которая находится на новой территории зоосада. Молодые самцы старше 1, 5 лет больше всего времени проводят в верхней части вольера, где они отдыхают, или проверяют силу в ритуальных турнирах. Самки с молодняком держатся ниже.
Мослента: последние новости
Опубликовано видео с траурного митинга в Москве В центре Москвы организуют мемориал жертвам пожара в Кемерове Горожане пришли на матч сборной России и ушли в сеть
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото101
Ковальчук дал совет по курсу рубля45
Определились полуфинальные пары в ЛЧ
«Арсенал» узнал соперника в полуфинале ЛЕ
Знарка «слили», и за него обидно7
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение