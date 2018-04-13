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Организаторы чемпионата Европы провели встречу со всеми волонтерами
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Организаторы чемпионата Европы провели встречу со всеми волонтерами 

Mirmol.ru 2 часа назад
Для волонтёров чемпионата Европы по спортивной борьбе организаторы турнира провели 12 апреля встречу во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева в Каспийске.
Встреча прошла при участии и.о. министра по делам молодёжи РД Камила Саидова, первого заместителя министра по физической культуре и спорту РД Зайнала Салаутдинова и начальника ЦУКС ГУ МЧС России по РД Джабраила Алиева.
Напомним, что волонтеры чемпионата будут задействованы не только на самой арене алиевского спорткомплекса, но и в аэропорту, местах размещения гостей и участников.
Для волонтеров провели ознакомительную экскурсию по Дворцу спорта, а также разъяснили об основных функциональных обязанностях во время чемпионата.
«Чувствую большую ответственность, ведь в Дагестане подобного уровня мероприятие проходит впервые. Дагестан посетят тысяча иностранцев, и мы должны помочь оргкомитету провести всё на высшем уровне. У меня есть опыт, я была волонтёром на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи, но тут другое, ведь сейчас такое важное событие пройдёт в Каспийске. Уверена, что вместе мы сделаем всё правильно», — рассказала волонтёр направления «Работа с гостями» Диана Амишева.
Также во время сбора представители МЧС провели тренинг для волонтёров по поведению при возникновении экстренных ситуаций на чемпионате.
В завершение волонтеры чемпионата сфотографировались с табличкой в поддержку чемпионата Европы.
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