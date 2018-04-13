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Арестованы виновники давки, в результате которой пострадало более 1,5 тысячи болельщиков «Ювентуса»
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Арестованы виновники давки, в результате которой пострадало более 1,5 тысячи болельщиков «Ювентуса» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Итальянская полиция арестовала восемь человек, спровоцировавших давку в фан-зоне в Турине во время финала Лиги чемпионов-2016/17 между «Ювентусом» и "Реалом" (1:4), сообщает La Stampa. Инцидент произошел 3 июня 2017 года, тогда пострадало свыше 1,5 тысячи человек. Напомним, финал Лиги чемпионов прошлого сезона проходил в Кардиффе, а в Турине была организована фан-группа для болельщиков «Ювентуса». 3 июня на площадь Сан-Карло пришло около 30 тысяч человек. После третьего гола «Реала» в толпе началась давка. Причиной паники стало применение несколькими молодыми людьми баллончиков со слезоточивым газом. Злоумышленники таким образом хотели разогнать толпу и заняться мародерством.
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