Сергей Кирьяков: «Класс „Лейпцига“ выше, чем у „Зенита“

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Киряков , подводя итоги выступлений российских команд в еврокубках, отметил, что клубы РФПЛ вылетали от объективно более сильных соперников.

— Я бы поставил нашим командам за участие в еврокубках твердую тройку, — говорит Кирьяков. — Выступили удовлетворительно. Плюсом считаю то, то у нас было большое представительство в Лиге Европы. В тех противостояниях, в которых наши команды проиграли, они уступили объективно более сильным соперникам. А ЦСКА еще и сотворил небольшую сенсацию в ответном матче с «Лионом», чего никто не ждал.

— Но если говорить о «Краснодаре», то вряд ли «Црвенуа Звезда» мощнее.

— Я не стал бы приводить в пример «быков» — они вылетели на очень ранней стадии. Это стало ложной дегтя.

"Зенит" разве не мог справиться с «Лейпцигом»?

— Нет. Я прогнозировал, что дальше пойдут немцы. В последние годы эта команда ворвалась в элиту немецкого футбола и по праву занимает высокие места. «Лейпциг» выше классом, чем «Зенит». Хотя сейчас мы видим довольно неожиданные результаты в еврокубках. К сожалению, у ЦСКА не получилось удивить, немного не хватило мастерства, чтобы дожать «Арсенал». У футболистов появилась какая-то успокоенность, и в конце матча не хватило силенок. Забей Игнашевич при счете 2:0, ЦСКА удержал бы нужный результат, ведь команда умеет это делать. Но плюс за еврокубковую кампанию армейцы все равно заслужили.

— Ждал большего. Понятно, что «Ливерпуль» показал, насколько велика разница в классе.

— Но был и разгром «Севильи».