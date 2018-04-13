Шведский эксперт: Бессеберг и Реш могут быть дисквалифицированы пожизненно

Глава Антидопингового агентства Швеции Матт Рикардсон заявил, что руководство Международного союза биатлонистов (IBU) может быть пожизненно дисквалифицировано за коррупционный скандал.

«Если вина Андерса Бессеберга и Николь Реш будет доказана, они могут быть отстранены от спорта пожизненно. Но до того, как это произойдёт, должен пройти судебный процесс.

IBU находился под серьёзной критикой как спортсменами, так и спортивными федерациями. У меня был длинный разговор с вице-президентом IBU Олле Далином о том, что можно сделать, в первую очередь, относительно новых правил, которые вступили в силу 1 апреля", — сказал Рикардсон.

По его словам, страны северной Европы (Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия) создали собственное отделение под названием NAPMU, которое занимается анализом биопаспортов.

«Мы будем рассматривать образцы для кровяных паспортов IBU, собранных с 2016 года. К сожалению, сейчас многие дела связаны с более старыми случаями, но в будущем, считаю, создание NAPMU принесёт только пользу. Это сделает невозможным сокрытие допинг проб», — цитирует Рикардсона Dagbladet.