Тигр, напавший на дрессировщика в Ростовской области исчез без следа

Нападение произошло в июне прошлого года. Во время гастролей цирка разъяренный тигр по кличке Цезарь напал на своего дрессировщика. Мужчина серьезно пострадал, хищника не сразу смогли отогнать. Дрессировщик Вячеслав получил двойной перелом берцовой кости и до сих пор не может передвигаться самостоятельно.

Сотрудники полиции занялись расследованием инцидента, однако тигр бесследно пропал. Скорее всего его продали в один из заповедников.

«Андрей Манучан, руководитель «Мундиаля» после этого страшного выступления заявил, что дрессировщик не имеет отношения к цирку, а на арену с тигром вышел исключительно по своей инициативе, — рассказал журналистам адвокат, нанятый дрессировщиком.

Вячеславу пришлось доказывать через суд факт работы в цирковой труппе и право на выплату компенсации. Ведь травма была получена на арене. А вот судьба тигра пока не известна, расследованием занимаются правоохранительные органы

https://youtu.be/pUJfPGlbVkU