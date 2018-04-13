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Спортсмены из «Металлиста» встретятся с игроками «Команчи»
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Спортсмены из «Металлиста» встретятся с игроками «Команчи» 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Футбольный матч между командами «Металлист» и «Команчи» состоится на стадионе «Дворец пионеров-2» в воскресенье, 15 апреля.
Как уточняется на сайте ЛФЛ, команды сразятся в двадцать девятом туре первенства Первого дивизиона. Начало матча в 12:30.
Напомним, «Металлист» находится на третьей строчке общекомандной турнирной таблицы Первого дивизиона благодаря успешно проведенным кампаниям против команд: «Экстрим-Нетворкс», «Стандарт», «Финиш», «Факел» и «Спарта-2015».
Кроме того, гол полузащитника команды «Металлист» Василия Фокичева попал в девятку лучших голов месяца. В связи с этим в группе ЛФЛ «ВКонтакте» открыли голосование, где болельщикам предстоит выбрать, чей гол был более запоминающимся.
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