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Игорь Черевченко: «Новая арена в Калининграде — не просто хорошая, а отличная»
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Игорь Черевченко: «Новая арена в Калининграде — не просто хорошая, а отличная» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко в интервью «СЭ» рассказал о новом стадионе в Калининграде, задаче выйти в РФПЛ, любви к итальянской тренерской школе и золотых амбициях «Локомотива».
"Самолет сломался, пришлось три дня жить во Владивостоке". Черевченко — о приключениях в ФНЛ  — Новая арена в Калининграде — космос?
— Да. Хороший стадион. Даже не просто хороший, а отличный. Мы ездили на него еще во время стройки. А сейчас, когда он уже готов, впечатляет еще сильнее.
— Согласны с тем, что на нем даже футбол воспринимается иначе?
— Да. Я и с игроками общался после матча. Для них играть на такой арене — совсем другие ощущения. Разговаривал также с людьми, которые приезжали вчера в роли зрителей, они тоже в восторге: идеальный вид с любой точки, футболисты бегают в нескольких метрах от трибун. Рекордное количество болельщиков за 15 лет, шумовая поддержка, газон… Дима Торбинский сказал, что давно на таком поле не играл. А какие раздевалки! В них в футбол можно играть. Мы ведь поездили по другим городам, есть с чем сравнивать. Местный стадион напоминает мне арену «Ниццы», «Фенербахче»… Европейский уровень, что тут еще сказать. Так что все супер.
— Возникало ощущение, словно это не ФНЛ, а еврокубки, да?
— Как минимум РФПЛ — точно! Я, кстати, боялся за игроков — как бы не перегорели до стартового свистка. Не хотелось бы проигрывать в такой день. Но у нас опытные ребята, справились с эмоциями. (Михаил ГОНЧАРОВ)
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