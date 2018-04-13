Игорь Черевченко: «Новая арена в Калининграде — не просто хорошая, а отличная»

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко в интервью «СЭ» рассказал о новом стадионе в Калининграде, задаче выйти в РФПЛ, любви к итальянской тренерской школе и золотых амбициях «Локомотива».

"Самолет сломался, пришлось три дня жить во Владивостоке". Черевченко — о приключениях в ФНЛ — Новая арена в Калининграде — космос?

— Да. Хороший стадион. Даже не просто хороший, а отличный. Мы ездили на него еще во время стройки. А сейчас, когда он уже готов, впечатляет еще сильнее.

— Согласны с тем, что на нем даже футбол воспринимается иначе?

— Да. Я и с игроками общался после матча. Для них играть на такой арене — совсем другие ощущения. Разговаривал также с людьми, которые приезжали вчера в роли зрителей, они тоже в восторге: идеальный вид с любой точки, футболисты бегают в нескольких метрах от трибун. Рекордное количество болельщиков за 15 лет, шумовая поддержка, газон… Дима Торбинский сказал, что давно на таком поле не играл. А какие раздевалки! В них в футбол можно играть. Мы ведь поездили по другим городам, есть с чем сравнивать. Местный стадион напоминает мне арену «Ниццы», «Фенербахче»… Европейский уровень, что тут еще сказать. Так что все супер.

— Возникало ощущение, словно это не ФНЛ, а еврокубки, да?