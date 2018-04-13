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Лоу: сделаем всё, чтобы улучшить скорость «Уильямса» в этот уик-энд
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Лоу: сделаем всё, чтобы улучшить скорость «Уильямса» в этот уик-энд 

Чемпионат.com 1 час назад
Технический директор «Уильямса» Падди Лоу прокомментировал пятницу Гран-при Китая.
«На сегодня у нас была запланирована достаточно насыщенная программа по испытанию аэродинамических элементов. Поскольку прогноз обещал дождь на вторую тренировку, то мы изменили запланированный состав шин на первую практику. Мы потеряли некоторое время из-за дождя и вылета Лэнса Стролла, но в целом выполнили намеченную программу. Думаю, у нас есть полезные данные для анализа и для прогресса в субботу. В целом, нам предстоит много работы, но мы сделаем всё, чтобы улучшить нашу скорость в этот уик-энд», — сказал Лоу.
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