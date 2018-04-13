В Калининграде стартовала подготовка к Кубку России по кудо

Федеральный чемпионат по одному из самых зрелищных восточных единоборств столица Янтарного края примет впервые за 12 лет. В преддверие крупного турнира свою тренировку для местных атлетов провел президент российской федерации боевого искусства — Роман Анашкин. Он продемонстрировал спортсменам способы борьбы в партере и ключевые моменты ударной техники. По словам именитого тренера, на данный момент городское кудо переживает настоящий расцвет. Несмотря на скромное количество спортсменов — около ста человек — желающих заниматься ежегодно становится все больше. В черте Калининграда открыты уже три зала для тренировок.

Роман Анашкин, президент Российской федерации кудо:

— Конечно, хотелось бы, чтобы кудоистов здесь было чуть больше, чем сейчас. Раза в три. Но я очень хорошо понимаю особенности региона. Но люди и таким небольшим количеством регулярно появляются у нас на сборах. Они набирают какую-то информацию на всероссийских сборах, приезжают и несут это в массы.