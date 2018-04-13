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Алонсо: в воскресенье нам нужно будет импровизировать
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Алонсо: в воскресенье нам нужно будет импровизировать 

Чемпионат.com 1 час назад
Испанский гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо подвёл итоги пятницы на Гран-при Китая.
«Первую тренировку мы посвятили тестированию обновлений для болида, а во второй работали с шинами. Уровень износа резины в Китае достаточно велик, особенно передних колёс, поэтому нам необходимо было опробовать оба состава. В дождевых условиях мы смогли попробовать промежуточные шины, хотя на это и было несколько минут в конце сессии. Но всегда полезно иметь представление о картографии мотора и других аспектах, которые для влажной трассы отличаются. Мы ожидаем хорошую погоду в гонке — сухой, солнечный день и дующий в другом направлении ветер — поэтому ситуация будет не очень похожа на сегодняшний день, поэтому в воскресенье нам нужно будет импровизировать. Мы выполнили все пункты нашей программы, а теперь нам нужно изучить все данные и найти резерв для прогресса завтра», — сказал Алонсо.
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