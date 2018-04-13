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Полиция будет действовать тактически в This Is the Police 2
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Полиция будет действовать тактически в This Is the Police 2 

GameGuru 1 час назад
Фото: VGTimes.Ru
Оригинальная This is the Police была больше о бюрократии, нежели буднях простых полицейских. This is the Police 2 же позволит игрокам самостоятельно руководить подчиненными, выехавшими на задержание очередного мерзавца.
В таких ситуациях игра переключится на новый пошаговый тактический режим боев. Собирайте команду лучших полицейских (или пользуйтесь теми пьяными и бестолковыми оборванцами, что у вас есть — времена сейчас непростые!), занимайте выгодные позиции и не забывайте: задача полиции — арестовать подозреваемых, а не убить. Вам придется внимательно исследовать местность, постоянно менять план на ходу, скрытно подбираться к врагам и пользоваться не летальным оружием и экипировкой — если вы, конечно, не обменяли ее на дюжину банок тунца. Иногда перестрелку практически невозможно избежать, но помните: в This Is the Police 2 ни у кого нет шкалы здоровья, так что всего одна пуля может стоить вашему копу жизни.
Игра о непростой работе сильной и независимой женщины на должности шерифа выйдет до конца этого года на персональных компьютерах и консолях.
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