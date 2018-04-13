Королева «Дакара»: Анастасия Нифонтова возвращается в большой спорт

Самая титулованная российская мотогонщица Анастасия Нифонтова возвращается в большой спорт. Временные трудности, связанные с отсутствием финансовой поддержки, позади. Как спортсменке удалось снова привлечь спонсоров, рассказал спортивный обозреватель «МИР 24» Дмитрий Калугин

С тем, что мотогонки — не женский вид спорта, уроженка Вашингтона Анастасия Нифонтова категорически не согласна. Она стала первой девушкой в России, бросившей вызов соперникам-мужчинам, и заставила их считаться с собой. Сейчас ей есть чем гордиться: ведь далеко ни у каждого гонщика столько престижных наград и титулов, как у этой на вид хрупкой девушки.

«Мотоцикл для меня, все-таки живое существо, живой организм, как и для многих мотоциклистов. Это надежный друг, конь, как угодно можно его называть. Мотоцикл — тот, кому ты доверяешь, в общем, свою жизнь», — призналась вице-чемпионка ралли-рейд «Дакар-2017

Самым значимым успехом в карьере Нифонтовой стал „Дакар“ 2017-го года. Тогда российская спортсменка заняла второе место в соревнованиях мотогонщиц. По словам Анастасии тот ралли-рейд дался ей нелегко, ведь девушки выступали на той же трассе, что и мужчины. Которые, кстати, далеко не всегда приходили на помощь представительницам прекрасного пола в сложных ситуациях.

»Естественно в жизни я одеваюсь как девочка, иногда даже бывает, что юбочки, платьица, конечно. Больше люблю кроссовки, чем каблуки. Тем и приятнее удивлять людей, которые привыкли видеть меня в спортивном. А так, одеваешь платье, и все удивляются — как здорово», — говорит спортсменка.

После триумфального «Дакара» к Анастасии пришла популярность. Ее стали приглашать на многочисленные интервью, и делать программы о лучшей мотогонщице России.

Не смогли упустить возможность разместить на своих страницах фотографии эффектной брюнетки и модные глянцевые журналы. И не зря — тиражи заметно возросли. Сама гонщица совсем не против такой славы и относится к ней, как настоящий профессионал. Вот уж действиетльно, и спортсменка, и красавица.

«Поскольку у меня второе образование в ВГИКе, я училась на кинооператора, то все, что связано со съемками — меня не тяготит, мне это приятно, и я с удовольствием участвую в этом», — говорит вице-чемпионка ралли-рейд «Дакар-2017» Анастасия Нифонтова.

После Дакара-2017 Нифонтова решила взять передышку, которая по ее словам пошла только на пользу. Но сейчас снова возвращается в большие гонки

В планах Анастасии — принять участие в нескольких престижных стартах, как в России, так и за рубежом, а к концу года — выйти на пик своей спортивной формы и снова заявиться на самый главный ралли-рейд планеты. Амбиции у спортсменки самые высокие: серебро Дакара в коллекции Нифонтовой уже есть, теперь ее интересует только золото.

Тем временем, организаторы «Дакара» объявили об открытии приема заявок на участие в гонке будущего года. Ралли-марафон пройдет в январе в Южной Америке, однако точные даты и маршрут гонки пока не подтверждены.

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