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Американец искалечил собаку ради «красивой жизни»
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Американец искалечил собаку ради «красивой жизни» 

360tv.ru 1 час назад
24‐летний американец Рид Херджо выбрал жестокий способ добиться «красивой жизни». Он наносил своему щенку увечья и собирал пожертвования на ресурсе краудфандинга. Об этом сообщает LIFE со ссылкой на Metro.
Мужчина решил завести домашнего питомца, чтобы зарабатывать с его помощью. Американец сломал лапы своему 14-недельному псу Атласу, сфотографировал беднягу и выложил на краудфандинговый портал GoFundMe слезливую историю о том, что щенок пострадал в автокатастрофе. По его словам, малыш спал на заднем сидении автомобиля, когда в него врезалась другая машина.
Сочувствующие пользователи мгновенно начали переводить деньги на лечение щенка. Обман раскрылся случайно: полиция остановила изверга за превышение скорости. Когда сотрудники правоохранительных органов спросили, что случилось с собакой, Херджо заявил, что нашел пса на улице, когда его сбил квадроцикл. Однако полицейские посчитали, что у питомца совсем другие травмы.
Полицейские решили провести расследование и наткнулись на страшное: в системе донатинга нашлись многочисленные посты о том, что щенок получал различные травмы. Оказалось, что живодер частенько избивал щенка, ломал ему конечности и наносил раны. С помощью пожертвований он смог собирать не менее 14 тысяч долларов (свыше 800 тысяч рублей) в месяц.
К сожалению, спасти Атласа не удалось. Малыш перенес слишком много травм, в один момент организм не выдержал. Пес скончался в феврале.
Теперь американец ответит перед законом, а обманутые пользователи краудфандинговой площадки получат деньги назад.
Трагичной оказалась участь другого четвероногого. В Новосибирске собака стала жертвой живодера. Неизвестный воткнул животному в глаз нож и изрезал голову и бока. На изувера завели уголовное дело, его разыскивает полиция.
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