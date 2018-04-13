Путеводитель по городам Чемпината мира по футболу 2018 проверяет столичный Росреестр 

Специалисты Управления Росреестра по Москве проводят проверку картографических материалов путеводителя по 11 городам-участникам Чемпионата мира по футболу 2018 года.
В частности, осуществляется проверка отображения государственной границы Российской Федерации и территорий субъектов и муниципальных образований на картах и планах. Также сотрудники столичного Росреестра проверяют соблюдение установленных законодательством Российской Федерации правил о наименованиях географических объектов, а именно корректность их употребления в путеводителе.
Управление в рамках осуществления надзора за геодезической и картографической деятельностью производит контрольные закупки картографической продукции. Так, в2016-2017 годах неоднократно выявлялись грубые и недопустимые нарушения в учебных материалах при указании названий населенных пунктов и рек, неправильное определение государственной границы Российской Федерации с Финляндией, Китаем и Украиной, а также полное отсутствие границ городов федерального значения Санкт-Петербург и Севастополь.
Руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов: «Развитие туризма — одна из главных составляющих любого крупного международного спортивного мероприятия включая, разумеется, футбольный чемпионат мира. Предельно важно, чтобы гости имели достоверную информацию о достопримечательностях, названиях улиц, районов и географических границах. В этой связи специалисты Росреестра по Москве проводят экспертную ревизию материалов, предназначенных для самостоятельных прогулок по городам чемпионата».