Дмитрий Торбинский: После ухода из «Спартака» надо было ехать в Европу

— Какой совет дали бы себе 20-летнему, зная, как сложится карьера?

— Я не люблю о чем-то жалеть, но, может быть, надо было в Европу уехать.

— В какой момент?

— Когда из «Спартака» уходил. Не то что я жалею, что ушел в «Локо», просто это был бы хороший опыт. У меня тогда и возраст был правильный для перехода. Вернуться всегда смог бы. После чемпионата Европы «Локо» сразу повысил мне зарплату и обозначил, что я нужен. Плюс, я был в команде только полгода. Какого-то конкретного предложения не поступало, но во Франции интересовались.

А вообще считаю, что все нормально. Был в разных клубах в разных городах. Это тоже опыт, движение. Я всегда искал новый вызов. Условно говоря, из «Локомотива» перешел в «Рубин». К сильному тренеру с еврокубками. Потом — «Ростов», потом — «Краснодар», пошел опять в гору. Тихо-спокойно я не сидел, — цитирует Торбинского Sport24.ru.