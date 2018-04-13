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Дмитрий Торбинский: После ухода из «Спартака» надо было ехать в Европу
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Дмитрий Торбинский: После ухода из «Спартака» надо было ехать в Европу 

Советский спорт 1 час назад
— Какой совет дали бы себе 20-летнему, зная, как сложится карьера?
— Я не люблю о чем-то жалеть, но, может быть, надо было в Европу уехать.
— В какой момент?
— Когда из «Спартака» уходил. Не то что я жалею, что ушел в «Локо», просто это был бы хороший опыт. У меня тогда и возраст был правильный для перехода. Вернуться всегда смог бы. После чемпионата Европы «Локо» сразу повысил мне зарплату и обозначил, что я нужен. Плюс, я был в команде только полгода. Какого-то конкретного предложения не поступало, но во Франции интересовались.
А вообще считаю, что все нормально. Был в разных клубах в разных городах. Это тоже опыт, движение. Я всегда искал новый вызов. Условно говоря, из «Локомотива» перешел в «Рубин». К сильному тренеру с еврокубками. Потом — «Ростов», потом — «Краснодар», пошел опять в гору. Тихо-спокойно я не сидел, — цитирует Торбинского Sport24.ru.
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