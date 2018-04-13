«Рома» — Салаху: будем противниками на 180 минут, но навсегда остаёмся друзьями

«Рома» отреагировала на результаты жеребьёвки полуфинальной стадии Лиги чемпионов, по итогам которой в соперники итальянскому клубу достался «Ливерпуль».

В составе мерсисайдского клуба выступает полузащитник Мохамед Салах , который до перехода в английскую команду выступал за «Рому».

«Мы будем противниками в течение 180 минут, но, что бы ни случилось, мы будем оставаться друзьями на всю жизнь. С нетерпением ждём встречи с тобой снова, Мохамед Салах», — написано в «твиттере» римлян.

Первые матчи полуфинала Лиги чемпионов состоятся 24 и 25 апреля. Ответные встречи запланированы на 1 и 2 мая.