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«Рома» — Салаху: будем противниками на 180 минут, но навсегда остаёмся друзьями
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«Рома» — Салаху: будем противниками на 180 минут, но навсегда остаёмся друзьями 

Чемпионат.com 1 час назад
«Рома» отреагировала на результаты жеребьёвки полуфинальной стадии Лиги чемпионов, по итогам которой в соперники итальянскому клубу достался «Ливерпуль».
В составе мерсисайдского клуба выступает полузащитник Мохамед Салах, который до перехода в английскую команду выступал за «Рому».
«Мы будем противниками в течение 180 минут, но, что бы ни случилось, мы будем оставаться друзьями на всю жизнь. С нетерпением ждём встречи с тобой снова, Мохамед Салах», — написано в «твиттере» римлян.
Первые матчи полуфинала Лиги чемпионов состоятся 24 и 25 апреля. Ответные встречи запланированы на 1 и 2 мая.
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