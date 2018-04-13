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Борис Игнатьев: «В еврокубках осталась горечь поражений после крупных поражений „Спартака“ и „Локо“
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Борис Игнатьев: «В еврокубках осталась горечь поражений после крупных поражений „Спартака“ и „Локо“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, что не может назвать еврокубковую кампанию-2017/18 российских клубов успешной.
— Не могу назвать этот еврокубковый сезон успешным для наших клубов — случались успехи и масштабнее, — сказал Игнатьев. — Только армейцы попытались хлопнуть дверью. Такое было возможно, но не хватило совсем немного. «Локомотив» проиграл в противостоянии с «Атлетико», в котором собраны выдающиеся футболисты. Даже не представляю, как мадридцы могли оказаться в Лиге Европы, а не в Лиге чемпионов.
У "Зенита" имелся хороший шанс качественно представить наш футбол на международной арене, но питерцы не продемонстрировали свой уровень. Поэтому не стал ставить нашим командам даже твердую четверку. Все вступили удовлетворительно, не более. Особенно, если учитывать, какие ресурсы есть в нашем футболе.
"Спартак" оставил неоднозначное впечатление, хотя и решил задачу минимум — занял в группе Лиги чемпионов третье место.
— Красно-белым оставалось совсем немного, чтобы можно было поаплодировать им. Одобрения заслуживает и то, что москвичи старались играть от атаки. Но проблемы в обороне никуда не делись. С таким счетом, как в Ливерпуле, проигрывать нельзя. Необходимо учиться на своих ошибках. Допустив одну помарку в защите, нужно было думать о том, как ее не повторить. Непозволительно чемпиону России столько пропускать.
— Выступление «Краснодара» — катастрофа?
— Показывая в целом хороший футбол, смотрибельный и интересный, краснодарцы не научились действовать на результат. Они делают все, чтобы болельщики приходили на стадион, но против «Црвены Звезды» провалились.
— Что вам больше всего запомнилось в этой еврокубковой кампании российских клубов?
— Горечь от крупных поражений «Спартака» и «Локомотива». После такого невольно начинаешь задумываться, а все ли у нас благополучно, неужели настолько отстаем от Европы? (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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