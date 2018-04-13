В Головинском пройдет большой праздник спорта

Открытый чемпионат и первенство по чирлидингу Центрального федерального округа, а также межрегиональные соревнования «Кубок федерации — 2018» устроят во Дворце спорта «Динамо» Головинского района 15 апреля.

«Билеты можно приобрести в кассах ДС «Динамо» 15 апреля 2018 г. с 07.45 до 19.00 и до 14 апреля 2018 г. онлайн. Билет будет действовать на оба мероприятия дня», — говорится в сообщении.

Соревнования начнутся в 8.00 по адресу: улица Лавочкина, дом 31. Получить подробную информацию можно по телефону: 8 (499) 745-55-16. (ск)