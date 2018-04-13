17 апреля редакция газеты «На западе Москвы» проводит прямую линию с адвокатом Леонидом Ольшанским 

17 апреля пройдет прямая линия с известным специалистом в области жилищного и административного законодательства, почетным адвокатом России, членом экспертного совета комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Леонидом Дмитриевичем Ольшанским.
Если дом идет на слом, если сосед по дачному участку перенес забор, если необходимо выписать внука из квартиры, если полиция стучится в дверь, если остановил инспектор ДПС — на эти и другие интересующие вас вопросы адвокат Леонид Ольшанский ответит во время прямой линии 17 апреля с 11 до 12 часов по телефону: 8-499-149-98-84.