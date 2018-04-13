В Северо-Восточном округе появился спорткомплекс с бассейном и катком

В Северо-Восточном округе Москвы новый ФОК уже готов принимать первых посетителей. Он находится в районе Марьина Роща, по адресу 1-й Стрелецкий проезд, д.14.

Бассейн с раздевалками и спортзал расположились на первом, на втором — раздевалки, тренерская и буфет. На третьем этаже каток, где будут заниматься хоккеисты-любители, там же будут проводить занятия по начальному обучению фигурному катанию.

Главный вход в спорткомплекс расположен со стороны 5-го проезда Марьиной Рощи. Спорткомплекс построен на средства инвестора и занимает площадь почти в 4,9 «квадратов» и состоит из трёх этажей. Для автомобилистов около ФОКа оборудована парковка.