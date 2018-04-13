Ещё
В Северо-Восточном округе появился спорткомплекс с бассейном и катком
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Северо-Восточном округе появился спорткомплекс с бассейном и катком 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
В Северо-Восточном округе Москвы новый ФОК уже готов принимать первых посетителей. Он находится в районе Марьина Роща, по адресу 1-й Стрелецкий проезд, д.14.
Бассейн с раздевалками и спортзал расположились на первом, на втором — раздевалки, тренерская и буфет. На третьем этаже каток, где будут заниматься хоккеисты-любители, там же будут проводить занятия по начальному обучению фигурному катанию.
Главный вход в спорткомплекс расположен со стороны 5-го проезда Марьиной Рощи. Спорткомплекс построен на средства инвестора и занимает площадь почти в 4,9 «квадратов» и состоит из трёх этажей. Для автомобилистов около ФОКа оборудована парковка.
Управа района Лосиноостровский: последние новости
День космонавтики в Лосинке отметят соревнованиями силачей Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья из Лосинки сыграют в домино Первый в сезоне весенний турнир по футболу сыграют в Лосинке 15 апреля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото101
Ковальчук дал совет по курсу рубля45
Определились полуфинальные пары в ЛЧ
«Арсенал» узнал соперника в полуфинале ЛЕ
Знарка «слили», и за него обидно7
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение