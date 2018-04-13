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Сотрудников посольства США заподозрили в распространении порно и уволили
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Сотрудников посольства США заподозрили в распространении порно и уволили 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Lenta.ru
В американском посольстве в Камбодже уволены 32 сотрудника за распространение порнографии. Об этом в пятницу, 13 апреля, сообщает Reuters.
Работники диппредставительства создали группу в одной из соцсетей, где делились роликами и снимками. Как сообщили агентству несколько источников, на некоторых фотографиях и видеороликах были изображены несовершеннолетние. Снимки увидела жена одного из сотрудников дипмиссии и сообщила руководству. Дело передали ФБР.
Среди сотрудников, заподозренных в распространении порнографии, оказались в основном охранники и офисные клерки. Дипломатов среди них не было.
Камбоджа — одна из беднейших стран мира. В стране развита детская проституция. Одной из самых серьезных проблем остается изнасилование несовершеннолетних.
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