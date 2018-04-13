День девушек на мотоциклах пройдет через три недели

Через три недели, а именно в субботу, 5 мая, состоится очередной, уже 12-й по счету Международный день езды девушек на мотоциклах (International Female Ride Day — IFRD).

Праздник был придуман в 2007 году мотоциклисткой из Канады, из Торонто, по имени Вики Грей. Работая гоночным инструктором, она решила устроить ежегодное мероприятие, которое смогло бы подчеркнуть факт присутствия на дорогах десятков тысяч мотоциклисток женского пола — и напомнить об этом всем остальным участникам движения.

Праздник с тех пор организуется каждый год в первую субботу мая. В этом году мероприятие намерены провести женские мотоклубы и просто организованные участницы мотодвижения из США, Канады, Великобритании, Мексики, Исландии, Индии, Австралии, ЮАР, Бразилии, Германии, Нидерландов, Чехии, Венгрии, Японии, Китая, Израиля и России.

Девиз для участниц один — Just Ride! или «Просто езжайте». Мероприятие проходит под патронажем издания Motoress. Motoress — глобальный онлайн-журнал для женщин-энтузиасток мотоциклетного дела. Международный офис журнала располагается тоже в Торонто.