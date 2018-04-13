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Дмитрий Губерниев: «Друзья, может мне двинуть в правление СБР?»
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Дмитрий Губерниев: «Друзья, может мне двинуть в правление СБР?» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме сообщил, что готов войти в правление СБР. По словам журналиста, при таком раскладе он продолжит комментаторскую деятельность.
— Дядька Бессеберг сказал, что русским надо заменить правление СБР, — написал Губерниев. — Нужны новые люди! Старое правление, по словам главы IBU, находится под подозрением во всяких делишках, включая допинг! Интересная мысль! Друзья, может мне двинуть в правление СБР? Хуже точно не будет! Что скажете? Комментировать буду продолжать, как член правления. Напомним, на этой неделе в офисе IBU прошли обыски. По информации издания VG, глава организации Андерс Бессеберг скрыл 65 допинг-случаев с участием российских биатлонистов, начиная с 2011 года. Расследованием этого дела занимается австрийская полиция. Информатор ВАДА Григорий Родченков сотрудничает со следствием по данному делу. Позже Бессеберг покинул свой пост на время расследования.
Дядька Бессеберг сказал — русским надо заменить правление СБР! Нужны новые люди! Старое правление, по словам главы IBU находится, под подозрением во всяких делишках, включая допинг! Интересная мысль! Друзья, может мне двинуть в правление Союза биатлонистов России? Хуже точно не будет! Что скажете? Комментировать буду продолжать как член правления! 👍👍👍👍👍👍👍🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟 #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #правление #сбр #допинг #перементребуютнашисердца #надоело #даешьмолодежь #движениевверх #вперед
Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) 13 Апр 2018 в 3:40 PDT
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