Дмитрий Губерниев: «Друзья, может мне двинуть в правление СБР?»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме сообщил, что готов войти в правление СБР. По словам журналиста, при таком раскладе он продолжит комментаторскую деятельность.

— Дядька Бессеберг сказал, что русским надо заменить правление СБР, — написал Губерниев. — Нужны новые люди! Старое правление, по словам главы IBU, находится под подозрением во всяких делишках, включая допинг! Интересная мысль! Друзья, может мне двинуть в правление СБР? Хуже точно не будет! Что скажете? Комментировать буду продолжать, как член правления. Напомним, на этой неделе в офисе IBU прошли обыски. По информации издания VG, глава организации Андерс Бессеберг скрыл 65 допинг-случаев с участием российских биатлонистов, начиная с 2011 года. Расследованием этого дела занимается австрийская полиция. Информатор ВАДА Григорий Родченков сотрудничает со следствием по данному делу. Позже Бессеберг покинул свой пост на время расследования.

Дядька Бессеберг сказал — русским надо заменить правление СБР! Нужны новые люди! Старое правление, по словам главы IBU находится, под подозрением во всяких делишках, включая допинг! Интересная мысль! Друзья, может мне двинуть в правление Союза биатлонистов России? Хуже точно не будет! Что скажете? Комментировать буду продолжать как член правления! 👍👍👍👍👍👍👍🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟 #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #правление #сбр #допинг #перементребуютнашисердца #надоело #даешьмолодежь #движениевверх #вперед

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) 13 Апр 2018 в 3:40 PDT