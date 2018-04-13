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Дмитрий Торбинский: В ФНЛ удивило, что все бьются
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Дмитрий Торбинский: В ФНЛ удивило, что все бьются 

Советский спорт 47 минут назад
Дмитрий Торбинский: Для меня немножко странно, что «Локомотив» так выступает
«У нас хорошая команда, коллектив. Ребята хотят, стараются. Не все получается, но через трудности мы двигаемся к цели, которую сами себе поставили. Плюс я играю всё время, набираю тонус. Все-таки пропустил полгода, без фундамента и серьезной «предсезонки». Нужно возвращать кондиции. В этом плане я наслаждаюсь. А что касается полей и перелетов… Мы же летаем через Москву. Бывают рейсы, когда пять часов сидишь в аэропорту. По-разному бывает. Морально был готов к перелетам. Но не к тому, что настолько плохие поля. И не к тому, что было во Владивостоке. Но все случается в первый раз. Удивило, что все бьются. Трудно понять, кто лидер, кто нет. Играющих команд немного, больше «физики», единоборств. Порой смотришь и не понимаешь, кто фаворит. Например, играли мы с «Факелом»: они вроде бы на последнем месте, а так и не скажешь. Играли нормально, даже на таком поле пытались что-то создавать. Очень ровная лига. Но остальное — тихий ужас. В Дзержинске, к примеру, мы играли на полуразваленном стадионе», — приводит слова Торбинского Sport24.
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