ФОТО ДНЯ: Травма Фергюсона из-за которой американец пропустил бой против Нурмагомедова

Спортсмен снялся с поединка из-за травмы, полученной за несколько дней до встречи, а его место занял Эл Яквинта , который также представляет США.

На своей странице в Instagram Фергюсон сообщил, что успешно перенес операцию в связи с разрывом крестообразных связок.

“Keep Fighting” I Can’t Say Its Going To Be Easy… But I Will Say Everything In My Life Has Prepared Me For This Test. Whatever You Are Going Through Remember Someone Has It Worse… Thank You Everyone For The Thoughts & Prayers…Real Talk. #TeamElCucuy I Hate Sitting On The Sidelines, but «belt or no belt I won’t allow that to define me…» This Is #MyRoadToRecoveryXT #TonyFergusonMMA SnapJitsu™️ #SnapDownCity 🙏😌 🇺🇸🏆🇲🇽 -Champ

Публикация от @TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt)

12 Апр 2018 в 1:30 PDT