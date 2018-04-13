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Вандорн: между составами шин есть ощутимая разница в скорости
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Вандорн: между составами шин есть ощутимая разница в скорости 

Чемпионат.com 50 минут назад
Бельгийский пилот «Макларена» Стоффель Вандорн подвёл итоги пятницы на Гран-при Китая.
«Для нас это была не самая простая пятница. Возникли проблемы в первой тренировке, да и вторая была неидеальна из-за трудностей на пит-стопе, однако сегодня я чувствовал себя за рулём более уверенно, и ко второй практике поведение машины улучшилось. Два прошедших этапа показали, что гоночный темп у нас неплох, но надо ещё поработать над скоростью в квалификации. Между составами шин есть ощутимая разница в скорости, и тут есть с чем поиграть в стратегии, кроме того сюрпризы может преподнести погода, но мы готовы. После пит-стопа я выехал из боксов и лишь в левом третьем повороте почувствовал, что что-то не так — посмотрел в зеркало, увидел шатающееся правое заднее колесо и в качестве меры предосторожности сразу же остановил машину. Мы пока изучаем причину случившегося. Пит-стопы — часть Формулы-1, всегда будут проблемы, но мы не хотим повторения ситуации, подобной той, что была в Бахрейне», — сказал Вандорн.
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