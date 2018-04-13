Игорь Черевченко: «После чемпионата мира у „Балтики“ будет все для премьер-лиги»

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко в интервью «СЭ» рассказал о новом стадионе в Калининграде, задаче выйти в РФПЛ, любви к итальянской тренерской школе и золотых амбициях «Локомотива».

"Самолет сломался, пришлось три дня жить во Владивостоке". Черевченко — о приключениях в ФНЛ — Перед началом сезона вы говорили, что перед командой нет задачи по выходу в премьер-лигу. Сейчас все изменилось?

— Да, теперь сказали, что нужно попасть в первую четверку и сыграть в стыковых матчах. Пока думаем именно об этом. Все-таки трех лидеров догнать уже тяжело, много очков растеряли.

— У клуба есть все для премьер-лиги?

— После чемпионата мира будет все — и новый стадион, и тренировочная база. Так что, дай бог, попадем в переходные матчи и будем биться за выход в элитный дивизион.

— Уровень состава «Балтики» сопоставим с командами, которые сейчас занимают места во второй половине таблицы в РФПЛ и теоретически могут стать вашими соперниками?