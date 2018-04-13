Игорь Черевченко: «После чемпионата мира у „Балтики“ будет все для премьер-лиги» 

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко в интервью «СЭ» рассказал о новом стадионе в Калининграде, задаче выйти в РФПЛ, любви к итальянской тренерской школе и золотых амбициях «Локомотива».
"Самолет сломался, пришлось три дня жить во Владивостоке". Черевченко — о приключениях в ФНЛ — Перед началом сезона вы говорили, что перед командой нет задачи по выходу в премьер-лигу. Сейчас все изменилось?
— Да, теперь сказали, что нужно попасть в первую четверку и сыграть в стыковых матчах. Пока думаем именно об этом. Все-таки трех лидеров догнать уже тяжело, много очков растеряли.
— У клуба есть все для премьер-лиги?
— После чемпионата мира будет все — и новый стадион, и тренировочная база. Так что, дай бог, попадем в переходные матчи и будем биться за выход в элитный дивизион.
— Уровень состава «Балтики» сопоставим с командами, которые сейчас занимают места во второй половине таблицы в РФПЛ и теоретически могут стать вашими соперниками?
— Думаю, да. Нынешняя команда уже может потянуть премьер-лигу. Мы ведь и на сборах встречались с очень хорошими командами. Например, с «Лудогорцем», для которого эта была последняя игра перед матчем Лиги Европы с «Миланом». Если бы не наши грубые ошибки, могли бы и вничью сыграть ("Балтика" уступила со счетом 1:3. — Прим. «СЭ»). (Михаил ГОНЧАРОВ)