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Команда «Торнадо» выступит на Первенстве Центрального Федерального округа России
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Команда «Торнадо» выступит на Первенстве Центрального Федерального округа России 

Управа района Братеево города Москвы 47 минут назад
Фото: Братеево
Чемпионы Москвы команда «Торнадо» из района Братеево будет бороться за призы Первенства по черлидингу ЦФО и открытого «Кубка Федерации -2018» в воскресенье¸ 15 апреля. Оба соревнования пройдут в один день на площадках Дворца спорта «Динамо».
Об участии в турнирах заявили около сотни команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Новгорода, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской и Ярославской областей. Соревнования пройдут в четырех возрастных категориях: «взрослые», «юниоры», «дети» и «младшие дети» и в семи номинациях.
Команда из Братеево выступит в возрастной категории «дети» и в номинации «чир-фристайл» — в этом направлении девочки из «Торнадо» — признанные лидеры Москвы и Центрального региона. Однако борьба им предстоит серьезная: среди соперников — очень сильные «дансовые» команды из Александрова Владимирской области и, конечно, из Москвы.
Основными направлениями (номинациями) спортивного черлидинга считаются две базовые дисциплины: чир и чир-фристайл (ранее его называли чир-данс). Чир — более силовой и атлетичный вид, в его основе станты, то есть пирамиды, движение в пирамидах и много акробатики. Чир-фристайл — это своеобразная спортивная хореография, некая смесь акробатики, художественной гимнастики и балета. Но главное и в чире, и в чир-фристайле — четкое командное исполнение элементов, синхронность и драйв.
Мероприятие пройдет по адресу: по адресу: улица Лавочкина, 32. Начало регистрации в 07:00.
Фото: Спортивный фоторепортаж.
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