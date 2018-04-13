Команда «Торнадо» выступит на Первенстве Центрального Федерального округа России

Чемпионы Москвы команда «Торнадо» из района Братеево будет бороться за призы Первенства по черлидингу ЦФО и открытого «Кубка Федерации -2018» в воскресенье¸ 15 апреля. Оба соревнования пройдут в один день на площадках Дворца спорта «Динамо».

Об участии в турнирах заявили около сотни команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Новгорода, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской и Ярославской областей. Соревнования пройдут в четырех возрастных категориях: «взрослые», «юниоры», «дети» и «младшие дети» и в семи номинациях.

Команда из Братеево выступит в возрастной категории «дети» и в номинации «чир-фристайл» — в этом направлении девочки из «Торнадо» — признанные лидеры Москвы и Центрального региона. Однако борьба им предстоит серьезная: среди соперников — очень сильные «дансовые» команды из Александрова Владимирской области и, конечно, из Москвы.

Основными направлениями (номинациями) спортивного черлидинга считаются две базовые дисциплины: чир и чир-фристайл (ранее его называли чир-данс). Чир — более силовой и атлетичный вид, в его основе станты, то есть пирамиды, движение в пирамидах и много акробатики. Чир-фристайл — это своеобразная спортивная хореография, некая смесь акробатики, художественной гимнастики и балета. Но главное и в чире, и в чир-фристайле — четкое командное исполнение элементов, синхронность и драйв.

Мероприятие пройдет по адресу: по адресу: улица Лавочкина, 32. Начало регистрации в 07:00.

Фото: Спортивный фоторепортаж.